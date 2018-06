PEC Zwolle kiest voor transfervrij vertrek Marinus

VOETBAL - FC Emmen hoeft PEC Zwolle geen transfersom te betalen voor het aantrekken van Wouter Marinus, ondanks een doorlopend contract. De 23-jarige Drent verzocht de clubleiding van PEC om het contract te ontbinden en daaraan werd gehoor gegeven.

FC Emmen-aanwinst Marinus: Bij PEC te weinig kansen gehad om uit te blinken

PEC krijgt hierdoor dus geen financiële tegemoetkoming van FC Emmen, maar aan de andere kant is de club een salarispost kwijt, helemaal omdat de verwachting was dat Marinus bij PEC niet onomstreden basisspeler zou gaan worden."Bij de clubleiding van PEC Zwolle dachten ze gelukkig wel mee. Ook zij vinden dat ik vooral moet spelen", aldus Marinus. "Nee, er zijn geen afspraken gemaakt over de toekomst."