Deel dit artikel:











Onderhandelingen FNV en Fresenius lopen spaak; vakbond stelt ultimatum Als Fresenius niet akkoord gaat met het voorstel van FNV, komen er stakingen, net als in 2015 (foto: RTV Drenthe)

EMMER-COMPASCUUM - De vakbonden stellen gezondheidsbedrijf Fresenius uit Emmer-Compascuum een ultimatum. Als dat het aanbod niet voor vrijdag accepteert volgen er stakingen.

Afgelopen mei is er overleg geweest tussen de twee partijen, maar leverde niet het gewenste resultaat op voor de vakbondsleden. Volgens FNV-bestuurder Janwillem Compaijen ligt dit aan de halsstarrige houding van Fresenius.



Lijnrecht tegenover elkaar

"Zij stellen onder meer een lage loonstijging en een slechtere pensioenregeling voor. Wij willen een tweejarige cao die neerkomt op 7 procent. Fresenius komt met een percentage van 4,4 over twee jaar. We staan lijnrecht tegenover elkaar", zegt Compaijen. "In 2015 is er tweeënhalve week gestaakt. Je zou zeggen dat het herhaling wil voorkomen."



Het bedrijf heeft volgens hem een machtige positie. Fresenius heeft vestigingen over de hele wereld. "Er is daardoor interne concurrentie waarbij ze landen en vestigingen tegen elkaar uit kunnen spelen"



Race naar de bodem

Toch blijft de FNV op haar strepen staan. "We hebben hier Nederlandse arbeidsvoorwaarden en willen dat dit goed geregeld is. Als je naar beneden gaat met arbeidsvoorwaarden, dan is dat de race naar de bodem. Dat gaan we niet doen."



Als Fresenius niet ingaat op het ultimatum gaan de leden op zondagavond 32 uur staken. Dit krijgt op maandagochtend om 06.00 uur een vervolg met een 24-uursstaking.