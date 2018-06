Derde Drentse Tweede Kamerlid Renkema vandaag beëdigd: Dat vind ik niet niks

MEPPEL - De Kamer heeft vanaf vandaag een derde Drent in het parlement. Naast VVD'er Erik Ziengs uit Assen en CDA'er Agnes Mulder, ook uit Assen, neemt Wim-Jan Renkema uit Meppel plaats in de Tweede Kamer. Vanmiddag wordt hij beëdigd als Kamerlid voor GroenLinks.

Een beetje spanning is er volgens Renkema zeker. "Je treedt toch toe tot het belangrijkste democratische orgaan van Nederland. Dat vind ik niet niks."Bij de Tweede Kamerverkiezingen stond Renkema op plek vijftien. Vervolgens werd Liesbeth van Tongeren naar een hogere plek geplaatst door een referendum. Hierdoor kwam Renkema op plaats 16 te staan. "We hebben veertien zetels, dus dan kom je even in de wachtkamer te zitten. Vervolgens vertrokken er in korte tijd drie mensen uit de fractie van GroenLinks. Vandaar dat er een plek vrijkwam. Ik volg Van Tongeren op, die wethouder van de stad Den Haag is."Met het gezin vertrekt het nieuwbakken Tweede Kamerlid vanmiddag naar Den Haag. Daar vindt de beëdiging plaats. "Dat duurt maar zo'n een tot anderhalve minuut. Daarna gaan we lunchen en dan vindt de installatie plaats en vervolgens sta ik de pers te woord." Morgenmiddag is om 16.00 uur de Kamercommissie. "Die gaat over schuld en schuldhulpverlening. Dat is dus het eerste moment dat ik actief ben als lid in de Tweede Kamer."Renkema is een Noorderling. Zijn moeder is geboren in Nieuw-Roden en zijn vader in het Westerkwartier in Groningen. Zelf is hij geboren in Friesland. "Daarom zal ik voor de drie noordelijke provincies hun Kamerlid zijn. Er zijn ook thema's die betrekking hebben op dit gebied, zoals het gas. Daar heeft niet alleen Groningen mee te maken, maar ook Drenthe. Dat wordt nog weleens vergeten."De Meppelaar noemt het een hele eer om in de Tweede Kamer plaats te nemen. "Ik ben al een flinke tijd lid van deze partij en als je dan deze stap kunt maken dan motiveert dat enorm."