Verdachte bekent moord op Coevordenaar

COEVORDEN - De man die begin maart werd aangehouden voor het doodschieten van een 28-jarige Coevordenaar bij het Overijsselse Holtheme, heeft de moord bekend. Dat laat zijn advocaat Judith Kwakman weten.

De verdachte, de 29-jarige Daniël de V. uit Holsloot, was volgens haar een vriend van het slachtoffer, Ahmed Alkanany. Over het motief voor de moord wil ze weinig kwijt. "In Coevorden wordt druk gespeculeerd dat het om een drugsgerelateerd misdrijf zou gaan, maar dat is niet zo. De rest zal duidelijk worden tijdens de rechtszaak in november."Behalve voor moord staat De V. dan ook terecht voor het bezit van een pistool. Daarmee schoot hij op de avond van 4 maart ook op de deur van het politiebureau in Coevorden toen er niet werd opengedaan. De man was daar om zich te melden.Twee agenten die de schoten hoorden, hielden hem aan. Toen vertelde de man uit Holsloot over het schietincident bij Holtheme. Even later werd tussen Holtheme en De Haandrik de zwaargewonde Alkanany in de berm naast een auto gevonden. Hij overleed ter plekke.Volgens Kwakman heeft De V. gezegd dat hij de straf die de rechtbank hem oplegt, zal accepteren. Morgen is er een eerste pro-formazitting in de moordzaak bij de rechtbank in Zwolle. De verdachte en Kwakman zijn daar niet bij. De advocaat heeft geen onderzoekswensen.Het onderzoek in de zaak is volgens de Asser advocaat deze zomer klaar. Aanvankelijk stond de inhoudelijke rechtszaak 11 september gepland, maar die vindt nu 20 november plaats. "Jammer dat het zo lang moet duren, maar eerder was er geen zittingsruimte, begreep ik."