Bus vol betrokkenen reist af naar Den Haag voor debat ziekenhuizen

HOOGEVEEN - Gezamenlijk in een bus vanuit Drenthe ging een delegatie vanmorgen naar het Tweede Kamerdebat in Den Haag. Daar wordt gediscussieerd over de positie van de regionale ziekenhuizen, waar ook Treant onder valt.

Verloskundigen, fractieleden, mensen van het actiecomité en bezorgde burgers reden vanaf het Raadhuis in Hoogeveen richting Den Haag. Daar nemen ze plaats op de tribune om het plenaire debat nauwlettend te volgen.De bus is voor de helft gevuld. "Het liefst hadden we hem tot de nok toe gevuld", zegt Jutta van den Oord, fractievoorzitter van de SP in Hoogeveen. "Maar we hadden helaas heel weinig tijd. Vrijdag wordt pas bekendgemaakt welke debatten er voor de volgende week op de planning staan. Om die reden konden velen niet meer tijdig vrij nemen."Het luisteren naar het debat is niet de enige reden voor hun presentie, zegt wethouder Erwin Slomp, Gemeentebelangen in Hoogeveen. "Met onze aanwezigheid laten we zien dat dit onderwerp ook onze zorg heeft", aldus Slomp.De regionale ziekenhuizen staan onder druk omdat er strengere normen gaan gelden. "Die normen zijn zodanig dat de kleine ziekenhuizen dat niet kunnen overleven. Die moeten zich aanpassen, waardoor de acute zorg verdwijnt en je alleen poliklinieken overhoudt."Gerrie Hempen, raadslid Gemeentebelangen in De Wolden deelt Slomps zorgen. "Juist in De Wolden hebben we hier mee te maken, aangezien we tussen Meppel en Hoogeveen zitten. Meppel is verloskunde al kwijt. En als dit in Hoogeveen ook gebeurt, heeft De Wolden een groot probleem. Er zijn natuurlijk sowieso veel mensen die gebruikmaken van ziekenhuis Bethesda. Ik vind het daarom erg belangrijk om mee te gaan. Hier gaat een probleem ontstaan."Ook Wim Mossel is onderweg naar Den Haag. Hij is lid van het actiecomité Red ons Refaja in Stadskanaal. "Dat staat net als Hoogeveen ernstig onder druk", zegt hij vanuit zijn passagiersstoel. "Ik weet niet of ons ritje verandering gaat brengen, maar we willen ons laten zien, laten weten dat we vechten voor ons ziekenhuis."