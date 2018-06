Liveblog: Zaak Sharleyne dag 1 [afgesloten]

Het proces tegen Heleen J. is via RTV Drenthe te volgen (foto: VARA/Zembla)

ASSEN/HOOGEVEEN - De eerste dag van het proces tegen de van moord verdachte moeder van Sharleyne zit erop.

Vandaag is de 38-jarige Heleen J. uit Hoogeveen gehoord over de val van de flat van haar dochter en wat zij zich nog kan herinneren van die nacht.Ook zijn drie forensisch deskundigen aan het woord geweest over het letsel en de doodsoorzaak van het 8-jarige meisjeLees hieronder het liveblog terug.