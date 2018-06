Moeder Sharleyne: Dit is een rechtszaak, geen televisieprogramma

ASSEN/HOOGEVEEN - De zitting tegen Heleen J., de moeder van Sharleyne is vanmorgen begonnen voor de rechtbank in Assen.

De 38-jarige J. ziet eruit als een verzorgde vrouw, ze is geheel in het zwart gekleed. Al direct aan het begin van de zitting maakt ze een opmerking over de drie fel gekleurde oranje microfoons van RTL Boulevard die op de verschillende tafels staan. "Ik vind dit een beetje respectloos", aldus J.De moeder van Sharleyne wordt ervan verdacht dat ze haar dochter opzettelijk van het leven heeft beroofd op 8 juni 2015. Volgens de officier van justitie heeft ze het meisje gewurgd en daarna van flat De Arend in Hoogeveen gegooid.Het Openbaar Ministerie besloot de moeder in eerste instantie niet te vervolgen, omdat de exacte doodsoorzaak onduidelijk bleef. Het gerechtshof oordeelt na een procedure, die is aangespannen door de vader van Sharleyne, dat een misdrijf de meest logische verklaring is. Het OM moet daarom opnieuw onderzoek doen.Als de voorzitter met Heleen J. in gesprek wil gaan, begint de verdachte opnieuw over de microfoons. "U neemt mij als moeder niet serieus", aldus J. die bezwaar blijft maken tegen de aanwezigheid van de microfoons ook al zijn de opnames op dat moment al gestaakt. "Dit is een rechtszaak, geen televisieprogramma."De rechtbank doet waarschijnlijk niet zoals gebruikelijk binnen twee weken uitspraak, maar neemt daar een week langer de tijd voor. Maandag nemen de rechters daar een definitief besluit over.De zitting is live via RTV Drenthe te volgen.