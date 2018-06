Behulpzame 'kinderoppas' André meldt zich: Ik hoorde via een neef dat er naar mij werd gezocht

RUINEN - Hij is gevonden: de man die zich afgelopen zaterdag bekommerde om twee kinderen na een ongeluk bij Ruinen.

De moeder van de twee, Jessica de Jonge uit Steenwijk, startte een zoektocht naar de behulpzame André. Het enige wat ze wist, is zijn voornaam en dat hij onderweg was naar Rotterdam. Vanmorgen nam een verraste André Klaassen uit Hellevoetsluis contact op met de redactie van RTV Drenthe."Ik hoorde via een neef dat er naar mij werd gezocht. Hij zag het op Facebook voorbijkomen", vertelt Klaassen.Twee auto's botsten afgelopen zaterdag op elkaar op de N375 bij Ruinen. In de ene auto zat De Jonge, met haar twee kinderen Merlijn (11) en Quinten (7). In de andere auto zat een oudere meneer. Kort na het ongeluk kwam Klaassen aanrijden."We kwamen vanaf de camping bij mijn schoonmoeder en reden op de N375. Toen we daar aankwamen, was het ongeluk net gebeurd. Ik zei tegen mijn vriendin: ik ga even helpen en ben uit de auto gesprongen, over een sloot heen. Eerst ben ik naar de oude meneer gegaan, die in een van de auto's zat. Hij zat zo bekneld, dat ik hem niet los kreeg."Klaassen vervolgt: "Toen kwam Merlijn aanlopen (een van de kinderen in de andere auto, red.). Hij had last van zijn pols, maar kon alles nog wel bewegen. Ik heb toen omstanders om ijszakken gevraagd en heb me om hem bekommerd. Ik heb hem gerustgesteld en hij heeft tegen me aan gezeten." Niet veel later kwam ook zijn broertje aangelopen. Die maakte zich volgens Klaassen vooral druk om zijn moeder en de oudere meneer.Toen de ambulancebroeders kwamen, is Klaassen ervandoor gegaan. Hij had nog een rit van twee uur voor de boeg. Klaassen vindt het leuk dat hij gezocht wordt, maar de aanleiding noemt hij 'minder leuk'. Dat hij uit zijn auto sprong om hulp te verlenen vindt hij 'niet meer dan normaal'.Moeder Jessica de Jonge is erg blij dat Klaassen zich heeft gemeld. "Het bericht werd zo vaak gedeeld. Ik schrok er gewoon van. Het is verbazingwekkend."Met De Jonge zelf gaat het 'redelijk'. Ze vindt dat ze een 'engeltje' op haar schouder heeft gehad. "Aan de linkerkant van mijn lichaam ben ik bont en blauw. Ik ben aan de pijnstillers en heb nog niet zoveel gevoel in mijn vingers."Zoontje Merlijn blijkt een gebroken pols te hebben, maar verder gaat het met de kinderen ook goed. "Ze wilden zelf graag weer naar school. Dus we hebben ze vandaag heengebracht en moeten maar even kijken hoe het gaat." Hoe het met de oudere man uit de andere auto gaat, weet De Jonge niet.RTV Drenthe heeft Klaassen en De Jonge met elkaar in contact gebracht. De Jonge wil Klaassen graag bedanken. "Het idee dat er nog zulke mensen op de wereld zijn. Dat is niet vanzelfsprekend meer."