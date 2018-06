Deel dit artikel:











Onze eindexamenkandidaten zijn niet allemaal geslaagd Bij Maarten ter Haar gaat de vlag uit (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe) Bloemen voor de geslaagde Annabel Akkers (foto: Jeanine Hofsteenge/RTV Drenthe)

MEPPEL/ORANJEDORP/BALLOO - Een groot deel van de dag hebben meer dan 5.500 eindexamenkandidaten in Drenthe in spanning gezeten over de uitslag. Van de kandidaten die RTV Drenthe heeft gevolgd zijn twee van de drie geslaagd.

Maarten ter Haar doet examen VWO op het Carmelcollege. Hij dacht al dat hij zou slagen en zijn gevoel bleek te kloppen. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur kon hij sowieso een telefoontje verwachten van school.



Eerst werden de mensen gebeld die zijn gezakt. Dus hoe meer tijd verstreek hoe waarschijnlijker dat hij inderdaad was geslaagd. Het telefoontje van school bleek gelukkig positief. Maarten is cum laude geslaagd. Hij weet nog niet of en wanneer hij op vakantie gaat. Vieren met vrienden gaat hij het wel. Na de zomer gaat hij diergeneeskunde in Utrecht studeren.



Geslaagd

Annabel Akkers uit Meppel is geslaagd voor haar VMBO-examen bij Stad en Esch. Voor 14.30 uur is ze gebeld. Zowel gezakte als geslaagde kandidaten kregen een telefoontje. Ze vond het wel een heel spannende dag.



Gezakt

Mathilde Knol zat het langst in spanning. Geen telefoontje tussen 16.00 en 17.00 uur betekende dat ze was geslaagd. Ze had goed geleerd, maar was toch wel een beetje zenuwachtig over de uitslag. En helaas zakte ze op tweehonderdste. Knol was er heel verdrietig over. Ze ziet enorm op tegen de herkansing, omdat ze dan weer opnieuw in spanning moet zitten over de uitslag.



In verband met de nieuwe wet op de privacy worden de namen van de geslaagde kandidaten morgen niet in de krant gepubliceerd.