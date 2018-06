Dit weekend in de Drentse natuur: 16 en 17 juni

Dit weekend is het Vaderdag, een mooie gelegenheid om er samen op uit te trekken. Ga je voor een nat pak in de Drentsche Aa of een survivaltocht op de Hondsrug? We hebben een aantal activiteiten voor je uitgelicht.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda Ontdek hoe leuk het is om wilde planten te zoeken en de naam te vinden. Samen met een ervaren plantenkenner ga je in een klein groepje op zoek in het Asserbos, op de heide of zelfs op een industrieterrein. Een mooie gelegenheid om nieuwe planten te leren kennen en herkennen. De excursie start zaterdagochtend om 9.30 uur in het Duurzaamheidscentrum in Assen. Meer informatie vind je hier Zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur heten de boswachters van Staatsbosbeheer en Nationaal Park Drents-Friese Wold iedereen van harte welkom op een stoere Wildernisdag bij Buitencentrum Drents-Friese Wold. De dag staat volledig in het teken van wilde natuur met tal van uitdagende activiteiten voor jong en oud. Leer spoorzoeken, vuur maken, pijl-en-boog maken, uit de natuur eten, meedoen aan een wildernistocht en nog veel meer.Op verschillende locaties in Drenthe kunnen liefhebbers een in de nacht van zaterdag op zondag een nachtwandelroute lopen. De wandelingen zijn georganiseerd door Natuurmonumenten. Van tevoren opgeven is noodzakelijk. Dat kan op de site van Natuurmonumenten Neem samen met je vader (en moeder) deel aan deze stoere survivaltocht op de Hondsrug. Hoe overleef je in de natuur? Met een gids van Staatsbosbeheer ga je op zoek naar voedsel. Je sprokkelt hout om vuur te maken. Op het vuur bak je een brood bakken en zet je thee van kruiden die je in het bos geplukt hebt. De tocht start zondag om 12.00 uur bij het Buitencentrum Boomkroonpad. Lees hier meer over deze excursie.