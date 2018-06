Stelling: Ik zit klaar voor het WK

ASSEN - De bal begint bijna te rollen in Rusland. Morgen om 17.00 uur vindt de eerste wedstrijd plaats van het WK Voetbal. Helaas doet Nederland niet mee aan de strijd om de gouden beker.

Voor sommigen is dit reden om het grote voetbalgala over te slaan. Deze groep zit alleen voor de buis als het Wilhelmus wordt afgedraaid: geen oranje shirts, geen WK.Maar er zijn genoeg liefhebbers die ondanks 'onze' absentie reikhalzend uitkijken naar alle wedstrijden die er op het programma staan. Met al die aanwezige sterspelers valt er genoeg moois te zien op de grasmat. Bovendien: wie gaat de verrassing van het WK worden, wie valt er tegen? Plus je kunt voor de verandering eens een ander land aanmoedigen tijdens dit mondiale sportspektakel, zo redeneren deze liefhebbers.Bij welke groep schaar jij je? Zit je als voetbalfan alsnog handenwrijvend klaar voor het WK of kan het toernooi je gestolen worden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-33 11 88 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over de videoscheidsrechter in het voetbal: Met de komst van de videoscheidsrechter wordt voetbal eerlijker . Een kleine 81 procent was het hiermee eens. In totaal stemden er 1.089 mensen.