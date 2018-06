'Dagelijks 1.600 meter lopen is goed voor concentratie kids'

NIEUW-AMSTERDAM - Dagelijks een mijl rennen of lopen. Vijftien basisscholen in Drenthe laten hun leerlingen van groep 3 tot en met 8 dat doen; dat komt neer op 1.600 meter.

De Bascule in Nieuw Amsterdam is sinds vandaag de zestiende school die meedoet aan het project 'The Daily Mile'. Het initiatief wordt over heel de wereld toegepast.Meervoudig wereldkampioen schaatsen Erben Wennemars is ambassadeur van het project. Hij rende zelf ook een rondje mee in Nieuw-Amsterdam."De conditie van de kinderen, maar ook hun concentratieniveau, stemming, gedrag en algehele welzijn kan vooruit gaan", zo zegt hij. "Het lopen kan op elk moment. Je kunt elke dag wel ergens een kwartiertje pakken. Het geeft ook geen gedoe met omkleden, want de kinderen hoeven geen andere kleding aan."Buiten de praktische redenen, is er voor locatieleider Jacqueline Grupstra een nog belangrijker motivatie: "We merken dat kinderen vooral in deze omgeving minder beweging krijgen en overgewicht hebben. Met dit project hopen we dat tegen te gaan."Basisschool De Hekakker in Norg laat de leerlingen al twee jaar elke ochtend een kwartier 1.600 meter lopen. De reacties van de kinderen zijn positief: "Ik vind het leuk. Op deze manier kan ik mijn energie kwijt." En: "Ik leer er harder van rennen", laat een meisje uit groep 6 weten."Niet alleen de reacties van de kinderen zijn positief, ook directeur Han Kemker van de school in Norg is blij met het project. "We hebben dit in 2016 opgepakt als pilot. Inmiddels doen we dit al twee jaar."Kemker loopt zelf ook elke dag een kwartier met de kids mee. "De spanningsboog van kinderen is na een uur in de klas echt afgenomen. Dat ze dan naar buiten mogen, scheelt erg. Ze kunnen zich daarna weer veel beter concentreren. Dus de effectieve leertijd is verbeterd."Kemker zet het project 'The Daily Mile' dan ook voort.