Van den Goorbergh racet elektrisch tijdens TT

MOTORSPORT - Oud-wegracer Jurgen van den Goorbergh rijdt voorafgaand aan de TT op zondag 1 juli op een elektrische motor als voorproefje op het volledig elektrische MotoE-kampioenschap volgend jaar.

De 48-jarige Van den Goorbergh geeft het publiek in Assen een kennismaking met de nieuwe elektrische raceklasse, de FIM Enel MotoE World Cup. Die word volgend jaar voor het eerst gehouden. De organisatie is in handen van Dorna, tevens organisator van de MotoGP.Leverancier van de machines is het Italiaanse Energica, meldt de KNMV . Zij voorzien het startveld (van waarschijnlijk achttien rijders) van 147-pk sterke Ego Corsa superbikes. Ter voorbereiding op de nieuwe raceklasse, stuurt de organisatie dit seizoen bij elke MotoGp een oud-topcoureur de baan op voor een testrondje. Van den Goorbergh rijdt in Assen en kijkt ernaar uit."Elektrisch racen is best bijzonder, met een totaal andere beleving van het geluid. Ik ben vooral heel benieuwd naar de technische ontwikkeling die ze hebben gemaakt. Wat dat betreft weet ik eigenlijk helemaal niet wat ik kan verwachten", zegt de oud-coureur tegen KNMV.