Soort van de maand: de familie van de dagpauwoog

In juni zetten we samen met Heel Drenthe Zoemt en IVN Regio Noord de dagpauwoog in het zonnetje. Deze week besteden we aandacht aan de familie van de dagpauwoog.

De dagpauwoog maakt deel uit van een grote familie vlinders, de Aurelia's. Dit zijn dagvlinders die over de hele wereld voorkomen. De familie bestaat uit bijna 6100 soorten waarvan er 48 in Nederland leven.Sommigen van deze soorten komen alleen in Drenthe voor zoals de veenbesparelmoervlinder. De heivlinder is ook een typisch Drentse soort. In tegenstelling tot de dagpauwoog die veel voorkomt, hebben deze familieleden het moeilijk. Hun aantallen lopen terug en mogelijk sterven ze zelfs uit in de komende jaren De familie van de Aurelia's bestaat uit schoenlappers, parelmoervlinders en zandoogjes. De dagpauwoog hoort bij de schoenlappers. Dit zijn vaak grote vlinders met opvallende kleuren.Waarschijnlijk heten de de schoenlappers zo omdat de onderkant van hun vleugels een beetje lijkt op een gelapte schoen. Schoenmakers gebruikten stukjes leer om een schoen te repareren. Meestal had zo'n lapje een andere kleur dan de schoen zelf waardoor een lapjespatroon ontstond. Dit zie je ook aan de onderkant van de vleugels van de schoenlapper.De bovenkant van de vleugels van de parelmoervlinders zijn oranje met zwarte vlekken. Op de onderkant van de achtervleugel zitten vaak parelmoerachtige vlekken.Deze vlinders komen voor in bloemrijke graslanden en langs bosranden. Ze zitten graag op een zonnige plek met veel bloemen.Anders dan de schoenlappers en de parelmoervlinders zijn de zandoogjes onopvallend gekleurd. Ze hebben oogvlekken op hun voor- en achtervleugels. Zandoogjes leven vooral in graslanden en op de heide. Ze onderscheiden zich van veel andere dagvlinders door hun speelse manier van vliegen.Elke week komt IVN Regio Noord met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Deze week gaan we op zoek naar nachtvlinders.Er zijn heel veel verschillende soorten vlinders. Je hebt vlinders die overdag vliegen; bijvoorbeeld in je tuin zoals de Dagpauwoog, maar ook vlinders die vooral in de nacht vliegen. Ze noemen dit dagvlinders en nachtvlinders. De meeste mensen denken dat vooral dagvlinders hele mooie kleuren hebben en nachtvlinders saai zijn. Maar dat is dus niet zo! Ga maar eens op zoek naar nachtvlinders dan zal je ontdekken dat sommigen nog mooier zijn dat de Dagpauwoog!De meeste nachtvlinders zijn overdag verstopt op een rustig plekje. De grootste kans om ze te vinden is op een plekje waar in de nacht licht heeft gebrand: bijvoorbeeld in het washok van de camping of een straatlantaarn.Ga met een zaklamp naar buiten als het donker is en gebruik je neus. Ruik eens goed of je bloemen ruikt. Sommige bloemen geuren juist in de nacht om nachtvlinders te lokken. Hier heb je dus een groet kans nachtvlinders te zien.Ook kun je wat rottend fruit in de tuin neerleggen, sommige nachtvlinders smullen hier van. Met een felle lamp kun je ook veel nachtvlinders aantrekken. Door er een wit laken voor te leggen of zetten, maak je een rustplek voor de vlinders en kun je ze goed bekijken.Genoeg manieren om nachtvlinders te bekijken. Vind jij er eentje die mooier is dan de Dagpauwoog?