Bezwaarmakers houden verdubbeling N34 niet tegen na uitspraak van Raad

DEN HAAG/DALEN - De Raad van State heeft het Coevordense bestemmingsplan om de N34 te verdubbelen goedgekeurd. Het plan is omstreden vanwege mogelijke geluidhinder.

Twee Dalenaren waren naar de Raad gestapt, omdat ze vreesden voor geluidsoverlast als de provinciale weg verdubbeld wordt. Vervolgens is er nader onderzoek gedaan over de mogelijke geluidshinder. De Raad oordeelt op haar beurt dat er op basis van de resultaten geen 'onaanvaardbare' overlast zal zijn bij de woningen in Dalen.Bezwaarmakers Hutters en Witvers zullen de uitspraak met weinig genoegen aanhoren. Zij eisten de aanleg van extra geluidschermen ter hoogte van hun woningen. Witvers en Hutten hebben nog fikse kritiek geuit op het aanvullende geluidsonderzoek. Maar die veegt de Raad van tafel.