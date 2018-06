Kritiek zwelt aan op De Toegang in Emmen: 'Er is veel ruimte voor verbetering'

EMMEN - Ook het college van B en W van Emmen is niet tevreden over stichting De Toegang. Dit is een onafhankelijke organisatie waar inwoners terecht kunnen voor onder andere schoonmaakondersteuning, begeleiding of beschermd wonen vanuit de WMO.

D66 stelde in de raadscommissie vragen over het functioneren van De Toegang. Volgens wethouder Raymond Wanders is er bij De Toegang "veel ruimte voor verbetering." De Toegang is vanaf 1 januari 2017 het loket voor burgers die uiteenlopende zorgvragen hebben. Maar volgens een advies van de WMO-raad zijn er de nodige problemen. "In het advies staat dat de bereikbaarheid, de procedures en de adviezen beter kunnen", aldus Karel Eggen van D66. Hij wilde vervolgens van het college weten wat het gemeentebestuur met de kritiek gaat doen.Wethouder Raymond Wanders (PvdA) zegt dat het advies van de WMO-raad flink wat herkenning oproept. "Er is veel ruimte voor verbetering en daar hebben we ook op aangedrongen. We hebben om een verbeterplan gevraagd. We willen concreet weten hoe De Toegang de dienstverlening denkt te gaan verbeteren." Volgens Wanders is er sprake van een behoorlijk verloop aan personeel binnen de stichting. Hij wil snel in gesprek met De Toegang.