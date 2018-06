Gemeente Coevorden steekt handen uit de mouwen voor kleine vuurvlinder

Wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden gaat zich extra inzetten voor de kleine vuurvlinder. De wethouder is door Heel Drenthe Zoemt uitgeroepen als ambassadeur.

Het eerste succes is er al: dankzij natuurvriendelijk bermbeheer is de kleine vuurvlinder terug in de gemeente.De kleine vuurvlinder komt in heel Drenthe voor, maar het zijn er maar weinig. De kans dat je hem ziet is dus klein. Wat gaat Huizing doen voor de kleine vuurvlinder? "Als ambassadeur maak ik mij graag sterk voor de biodiversiteit van het boerenland, en in het bijzonder de kleine vuurvlinder. In de gemeente gaan we het ecologisch bermbeheer opzetten."De kleine vuurvlinder leeft het best in schrale bermen en graslanden. Hoewel het wat tegenstrijdig klinkt, zorgen schrale bermen juist voor meer biodiversiteit.Bij schrale bermen zitten er minder voedingsstoffen in de bodem, waardoor meer soorten bloemen en kruiden de krans krijgen om te groeien. Dit in tegenstelling tot voedingsrijke bermen. Daar zijn grassen dominant en die trekken weinig insecten en vlinders aan."Ik hoop dat we door deze manier van beheren van het groen, de biodiversiteit versterken en we de kleine vuurvlinder vaker aantreffen in onze gemeente," aldus Huizing.Na de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn, is Coevorden als derde Drentse gemeente ambassadeur van een karakteristieke boerenlandsoort. Heel Drenthe Zoemt zet zich in voor de diversiteit van het Drentse landschap en hoopt dat meerdere gemeentes het voorbeeld van Coevorden zullen volgen.