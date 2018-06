Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 13 juni Een van de beelden uit de film (screenshot: Lammie Heling)

In het nieuws van een minuut van woensdag 13 juni onder meer aandacht voor het proces tegen Heleen J., de moeder van Sharleyne.

Verder wachten ruim 5.500 Drentse eindexamenkandidaten vandaag in spanning op de uitslag van hun examen. En in het Drents Archief is binnenkort een nieuwe film te zien over de geschiedenis van de TT.