'Minister moet ingrijpen bij Treant, acute zorg kun je niet concentreren'

DEN HAAG - Minister Bruno Bruins van Medische Zorg moet hard ingrijpen bij Treant, zegt verloskundige Atje Klein Langenhorst.

Ze is samen met andere betrokkenen uit Drenthe afgereisd naar Den Haag om daar aandacht te vragen voor de situatie rond Treant. De zorggroep wil de verloskunde en kindergeneeskunde concentreren in Emmen. Die zorg verdwijnt daardoor uit de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal.Langenhorst ziet niets in het plan en is verontwaardigd dat Treant de plannen niet aanpast. "In het begin zijn er gesprekken geweest over verschillende scenario's. Bijvoorbeeld wat het zou betekenen als een locatie zou sluiten. Op het hele document is feedback gegeven, omdat er onnauwkeurigheden in stonden. In een normaal proces verwacht dat je dat er een nieuw document gemaakt wordt. Maar dat is er niet gekomen."Langenhorst vindt minister Bruins in actie moet komen. Net als een groep andere verloskundigen, die samen een brief hebben geschreven aan Bruins. "Ik denk dat de minister hard moet ingrijpen in de Raad van Bestuur. Ze volgen een visie die geen veilige zorg oplevert. De minister moet een harde hand hebben in deze beleidsnotitie."Volgens Langenhorst is de veiligheid in het geding. "Het voorgenomen besluit is geen goed besluit voor de veiligheid van de zorg in onze regio. Het gaat om de zwangeren en de kindergeneeskunde. Het motto van Treant is: dichtbij wat kan, verder weg wat moet. Wij vinden dat de verloskundige acute zorg niet verder weg kan. Als je het over concentratie van zorg hebt, kunnen we ons voorstellen dat bepaalde ingrepen geconcentreerd moeten worden, omdat het de kwaliteit van zorg ten goede komt. Bijvoorbeeld liesbreuken. Maar acute zorg is geen zorg die je kunt concentreren."