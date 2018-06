Deel dit artikel:











Politie doet inval in loods Zuidwolde De politie laat weinig los over de inval (foto: Persbureau Meter)

ZUIDWOLDE - De politie heeft vanmorgen een inval gedaan in een bedrijfsloods aan de Industrieweg in Zuidwolde.

Een woordvoerder wil niets loslaten over de inval, behalve dat het om een 'lopend politieonderzoek' gaat. Het is onbekend of er mensen zijn opgepakt en waarom de inval is gedaan. De politie zegt de hele dag nog met onderzoek bezig te zijn.