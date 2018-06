Opmars eikenprocessierups in Drenthe wordt steeds erger

ASSEN - Als je door Drenthe rijdt, kun je rode lintjes aan de bomen tegenkomen. Deze waarschuwen voor de eikenprocessierups. De aantallen van deze rupsen stijgen ieder jaar.

Dat zegt Roel Timmerman van de bestrijdingsdienst in Dieverbrug. Zij bestrijden de rups in Noord-Nederland. "Het wordt steeds erger", vertelt Timmerman. "In 2017 hebben we 30.000 nesten weggehaald. In 2016 was dat nog maar ongeveer de helft. En dit jaar lijken het er nog meer te worden dan vorig jaar."De rupsen bouwen hun nesten in eikenbomen. Timmerman verwijdert die met een soort stofzuiger. De bestrijders hebben een pak aan, zodat ze niet met de gevaarlijke brandharen van de insecten in aanraking komen. Bij het opzuigen komen de rupsen in grote bakken terecht en worden ze vernietigd.Vorige week heeft Timmerman geruimd bij een vrouw in Hardenberg. Jennifer van Beesten kreeg na het grasmaaien last van haar huid, ogen en handen. Van Beesten: "Waarschijnlijk is er een nest uit de boom gevallen, waar ik overheen heb gemaaid."Een paar uur later begonnen de klachten. "Het begon met een blaar op mijn vinger en het werd steeds erger. Ik werd ook benauwd en kreeg zere ogen. Op een gegeven moment zat mijn gezicht, hals en handen helemaal onder de bultjes. En het jeukt als een idioot, daar is een muggenbult niks bij." Door het letsel aan haar handen, kon Van Beesten twee weken niet werken.Dat de beesten zo in aantal groeien kan volgens insectendeskundige Silvia Hellingman komen door het warme weer van de laatste tijd. "De rupsen zijn zo snel gegroeid dat ze al voor de derde keer verveld zijn. Daardoor vertonen ze verstoord gedrag."In plaats van dat de rupsen in het nest blijven, gaan ze aan de wandel. En dat is gevaarlijk voor de mens. Ook kunnen de vervellingshuidjes van de rupsen overlast veroorzaken als die worden meegenomen door de wind.