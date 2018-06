Gemeente en bewoners maken nieuwe start met buurtvereniging

EMMEN - De gemeente Emmen en de inwoners uit de wijk Bargermeer-Meerveld slaan de handen ineen om een nieuwe start te maken met de buurtvereniging.

Dat is de uitkomst van een gesprek tussen burgemeester Eric van Oosterhout en de interim-voorzitter van de buurtvereniging. De afgelopen maanden liepen de spanningen hoog op tussen verschillende inwoners, vanwege het bestuur van de buurtvereniging. De rechter moest er aan te pas komen en stelde het interim-bestuur in het gelijk.Burgemeester Eric van Oosterhout: “Dit betekent echter niet dat iedereen weer met elkaar door een deur kan. Ik maak me grote zorgen over de situatie in de wijk. Daarom heb ik met de interim-voorzitter gesproken en onze hulp toegezegd. Er moet een nieuw bestuur gekozen worden, dat de steun heeft van een grote meerderheid van de inwoners.”Het is de bedoeling dat er de komende periode een vergadering wordt georganiseerd. Hier zijn alle inwoners welkom en mogen zij stemmen voor een nieuw bestuur. Deze zal na de zomervakantie plaatsvinden.