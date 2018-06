ASSEN - "Het laatste wat ik nog weet is, is dat ik Sharleyne daar beneden zag liggen." Dat zei haar moeder Heleen J. vanochtend in de rechtbank in Assen.

De 38-jarige vrouw, die verdacht wordt van het doden van haar dochter, zegt dat ze zich weinig kan herinneren van de nacht, waarin haar dochter onderaan flat De Arend werd gevonden."Nadat ik haar zag, werd alles zwart. Het eerste dat ik me daarna herinner, is dat ik een cel op het politiebureau in Hoogeveen zat", vervolgde J. "Ik herinner me alleen nog flitsen. Een andere flits is dat er bloed werd afgenomen bij me en daarna dat ik naar Groningen werd gebracht, een scheurjurk aan kreeg en in een of andere cel werd gedropt."Vanochtend werd J. door de drie rechters gehoord over de nacht waarin Sharleyne dood gevonden werd. Ze vertelde dat ze wakker werd, omdat ze het koud had. "Ik wilde de balkondeur dichtdoen en voelde toen veel tocht. Dat was ongewoon."J. ontdekte dat in Sharleynes het raam wagenwijd open stond en zij niet in bed lag. Niet lang daarna zag ze haar dochter beneden op de parkeerplaats liggen. Sharleyne klom wel vaker door haar slaapkamerraam de galerij op, maar nooit 's nachts, zei ze.Het eerste wat J. zei tegen de politieagenten die haar even later bij haar auto aanhielden, was 'Ik heb het niet gedaan.' Daar blijft J. tot op de dag van vandaag bij. Zij heeft niet gedaan waarvan het Openbaar Ministerie haar van verdenkt: het wurgen van haar dochter en haar daarna over de reling gooien.Hoe het wel is gegaan, weet ze niet. "Ik heb al zo vaak bedacht wat er gebeurd kan zijn. Ik kwel mezelf met die gedachte. Het is zo frustrerend dat ik me niks meer kan herinneren", huilde J. in de rechtszaal. "Ondertussen word ik weggezet als de moordenares van mijn eigen dochter!"Op meerdere momenten werd J. emotioneel. Het begon al aan het begin van de zitting toen ze zich enorm stoorde aan de oranje microfoons van RTL en daarover in een felle discussie met de voorzitter van de rechtbank belandde. Na een kort overleg met haar advocaat, bood ze haar excuses aan. "Mijn cliente heeft het gevoel dat ze door de media al is veroordeeld. Daarom staken die micrfoons nog eens extra", legde haar advocaat Paul van Jaarsveld uit.Uit het bloedonderzoek bij de politie bleek dat Heleen J. 1,7 promille alcohol in haar bloed had. Ze had die avond meerdere flesjes bier en Martini gedronken, vertelde ze. Ze had problemen met haar ex-vriend Victor over de alimentatie en andere betalngen, die hij naliet volgens haar. "Ik kreeg aanmaningen terwijl ik zelf bij een incassobureau werkte", reageerde J, geirriteerd.Ze was die avond gefrustreerd en greep daarom naar de drank, bekende ze. "Daar heb ik achteraf zo'n spijt van gehad." J. had al langer een drankprobleem. Ze dronk als ze stress had, zei ze "om 'de pijn te verzachten."Vanmiddag gaat de zaak verder. Dan komen drie forensisch deskundigen aan het woord; de onderzoekster van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) die het lichaam van Sharleyne heeft onderzocht en twee andere deskundigen, die haar rapporten daarna onderzochten.De NFI-deskundige stelde vast dat niks kon worden gezegd over of er opzet in het spel was bij het overlijden van het meisje. Een van de andere deskundigen oordeelde dat er mogelijk wel opzet in het spel was.De zitting is live via RTV Drenthe te volgen.