Wat is jouw ultieme TT-hit? Van welk lied geniet jij optimaal in TT-tijd (foto: archief RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

ASSEN - “Get your motor runnin'. Head out on the highway. Lookin' for adventure. And whatever comes our way.” Deze onvermijdelijke motorsong van Steppenwolf is een klassieker. Misschien dat deze plaat voor jou symbool staat voor de TT.





Dat hoeft natuurlijk niet per se een lied te zijn over motorrijden, het kan ook een nummer zijn dat voor jou onlosmakelijk verbonden is met het TT Festival. Mochten er bijzondere herinneringen kleven aan jouw favoriete nummer, dan horen we dat ook graag. Op basis van jullie tips stellen wij een TT-playlist samen.



Maar er zijn natuurlijk veel meer hits gemaakt over het gevoel van motorrijden. Maar welk nummer hoort volgens jou onmiskenbaar bij de TT? Welke plaat staat symbool voor het grootste sportevenement van ons land?