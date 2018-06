Wat is er zo mooi aan Koekange en Ruinerwold?

Zijn het de uitgestrekte graslanden van het Koekangerveld die het Drentse landschap zo mooi maken? Of misschien de perenbomen aan de Dr. Larijweg?

In Ruinerwold en Koekange mogen ze het zeggen, want in die dorpen wordt bij wijze van proef aan inwoners gevraagd wat ze zo waarderen aan hun eigen omgeving. Met de resultaten wordt een nieuwe omgevingsvisie gemaakt, die nodig is omdat er in 2021 landelijk een nieuwe omgevingswet komt."We willen graag van de bewoners weten wat ze belangrijk vinden aan het landschap en hoe ze het in de toekomst zien", zegt Lotte Harderingh van Landschapsbeheer Drenthe. "We vinden het belangrijk dat bewoners zelf over hun omgeving nadenken. Zij kennen het het beste, vandaar ook dat we ze erbij betrekken."De gemeente De Wolden en Landschapsbeheer Drenthe willen van inwoners weten welke landschapselementen karakteristiek zijn voor de streek. Drie bijeenkomsten zijn daarvoor belegd. De eerste is op dinsdag 19 juni in Dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold. Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein vertellen dan over de ontstaansgeschiedenis van Ruinerwold en Koekange.Aan de deelnemers wordt gevraagd of ze een foto meenemen van een plek die ze aanspreekt en een foto van locatie die ze niet zo mooi vinden.Een week later kunnen de deelnemers op pad om elkaar op de mooiste plekken te wijzen tijdens een fietsexcursie. In september is dan de afronding, waarbij alle gegevens worden besproken en vastgelegd.De Wolden is één van de vier gemeenten in Nederland die meedoen aan het project Gewaardeerd Landschap. De andere drie zijn Wierden (Ov.), Leudal (L.) en Heiloo (NH). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed financiert het project.Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 15 juni door een mail te sturen naar Lotte Hadderingh, projectmedewerker Landschapsbeheer Drenthe, via l.hadderingh@lbdrenthe.nl. Je kunt alvast een foto meesturen van de plekken die je mooi en minder mooi vindt in het gebied tussen Koekange en Ruinerwold.