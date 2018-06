Nieuwe deskundige: Sharleyne leefde nog toen ze viel

ASSEN/HOOGEVEEN - Sharleyne was nog in leven op het moment dat ze van de flat naar beneden viel. Die conclusie trekt deskundige professor Bela Kubat. Het letsel dat het meisje door het neerkomen opliep, leidde in luttele seconden tot haar dood.

De bijzonder hoogleraar forensische pathologie werd bij de zaak betrokken, omdat twee deskundigen die eerder een rapport opstelden over de verwondingen van Sharleyne verschilden van mening.Een patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), die het lichaam van Sharleyne na de val van flat De Arend op 8 juni 2015 onderzocht, zegt dat niet vastgesteld kan worden dat het meisje is gewurgd. De Belgische forensisch deskundige Dingeman Rijken stelt juist dat ze waarschijnlijk is gewurgd voor haar val.Mede op basis van zijn onderzoek is het Openbaar Ministerie ervan overtuigd dat moeder Heleen J. (38) Sharleyne heeft gewurgd en haar daarna naar beneden heeft gegooid.Twee kleine bloeduitstortingen in de hals van Sharleyne blijven lastiger uit te leggen. De blauwe plekken waren op zichzelf niet fataal, stelde Kubat vanmiddag in de rechtszaal: "Het zijn hele kleine bloeduitstortingen die je kunt krijgen door iemand heel even stevig vast te pakken. Ze zijn onbeduidend voor het overlijden."Volgens de professor is iemand bij de keel pakken een mogelijke oorzaak, maar zou ergens tegenaan lopen een dag eerder ook een verklaring kunnen zijn.Vidija Soerdjbalie-Maikoe die Sharleyne als eerste onderzocht, is het daar niet mee eens. "Je weet niet wat er gebeurd is tijdens de val en hoe iemand op de grond is neergekomen. De blauwe plekken kunnen ook ontstaan door medisch handelen na de val."Rijken stelde in zijn rapport dat bloedinkjes in de ogen van Sharleyne waarschijnlijk veroorzaakt zijn doordat ze is gewurgd. Volgens Kubat kunnen die bloedinkjes ook op andere manieren ontstaan. De advocaat van Heleen J., Paul van Jaarsveld, betitelde Rijken als 'niet deskundig', mede omdat hij nog in opleiding is. Daar was de rechtbank het niet mee eens.Heleen J. was niet bij de besprekingen met de drie deskundigen. Van Jaarsveld noemde alle details die zouden worden besproken 'te pijnlijk voor haar.'