Vrijspraak voor vervalsen brieven over windmolenpark

NIEUW-BUINEN - 'Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat staat er nu weer in brand?' Verschillende betrokkenen bij windpark de Drentse Monden vonden eind 2016 een kerstkaartje met deze tekst erop in hun brievenbus.

Een 58-jarige man uit Nieuw-Buinen is door de rechtbank in Assen veroordeeld voor schriftelijke bedreiging. Voor het vervalsen van een brief over het windmolenpark werd hij vrijgesproken.In november 2016 kregen inwoners van 2e Exloërmond en Nieuw-Buinen een brief van het Ministerie van Economische Zaken in de bus. In de bijlage van de brief werden voorstanders van het nog aan te leggen windpark met naam, adres en telefoonnummer genoemd. De brief was opgemaakt in de huisstijl van het ministerie, maar bleek nep. De politie hield voor het verspreiden van de brieven drie mensen aan, onder wie de man uit Nieuw-Buinen. De andere twee zaken werden geseponeerd.Een maand later werden enkele voorstanders van het windpark wederom verrast, nu door kerstkaarten met teksten als ‘Wie wind zaait, zal storm en voorwerpen oogsten’ en ‘Beleggen of investeren in windenergie: Russische roulette’.De man is betrokken bij onder meer Stichting Platform Storm. In verhoren en ook in de rechtszaal ontkent hij de maker te zijn van de brief en de kerstkaarten. Uit onderzoek blijkt dat beide zijn afgedrukt door de printer van de man. Maar volgens de Nieuw-Buiner werd zijn printer door verschillende mensen gebruikt. Ook wist hij naar eigen zeggen niet van de teksten op de kaarten. "Dat hebben anderen gedaan. Ik zat in een andere kamer adressen op de enveloppen te zetten en bemoeide me niet met de teksten."Zowel de officier van justitie, als de rechter gaven aan niet zeker te weten wat precies de rol van de man in het geheel was. "Mijn onderbuik zegt iets anders, maar dat gevoel telt hier niet. Omdat we niet weten hoe het precies gegaan is, geef ik u de voordeel van de twijfel", zei de officier hierover.De rechter veroordeelde de man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één week met een proeftijd van twee jaar voor zijn rol in de kerstkaarten met de tekst die verwijst naar een brand. De andere teksten zag de rechter niet als bedreigend. De man werd hiervoor vrijgesproken. Ook werd de Nieuw-Buiner vrijgesproken voor valsheid in geschrifte. "U was zeker betrokken, maar wat uw rol precies was, kunnen we niet met 100 procent zekerheid zeggen. Het kan dat iemand anders uw printer heeft gebruikt", lichtte de rechter het vonnis toe.