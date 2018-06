Deel dit artikel:











'Ze trokken mij van de trekker en bedreigden mij met de dood' Wierts bouwde op eigen initiatief een blokkade (Foto: RTV Drenthe / Dylan de Lange)

EMMEN / WESTENESCH - Meerdere bewoners van de Blikveldweg in buurtschap Westenesch ergeren zich aan de bezoekers van de homo-ontmoetingsplaats.

Geschreven door Robert Jansema

Eén van de buurtbewoners vertelt: "Zowel overdag als 's nachts is er een constante toestroom van auto's en brommertjes. Wat doet een auto's midden in de nacht op een doodlopende weg? Ik heb niets tegen homo's, maar ze bezorgen ons veel overlast en ze ruimen hun rommel niet op."



Ook bewoner Geert Wierts deelt de mening van zijn buren: "Mijn kleinkinderen vonden voor ons huis vieze tissues en andere rommel van de bezoekers. Toen was voor mij de maat vol."



Blokkade

Volgens Wierts heeft klagen bij de overheid weinig effect. Daarom nam de hobbyboer het heft in eigen handen. Maandagavond bouwde hij met zijn trekker een blokkade voor een ingang van de ontmoetingsplek.



Doodsbedreiging

De aanwezigheid van de buurman viel in slechte aarde bij de aanwezige heren. Geert Wierts vertelt: "Ik maakte foto's van de bezoekers en op dat moment kwamen er twee jongemannen op mij af. Ze trokken mij van de trekker en duwden mij op de grond. Ik werd bedreigd met de dood en er ging een man op mij zitten. Vervolgens werd ik bestolen van mijn telefoon."



De politie heeft diezelfde avond een onderzoek ingesteld. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.



''Het is vragen om moeilijkheden''

Hans Scheffer is bestuurslid van de stichting Keelbos. Dit platform vertegenwoordigt de belangen van heren-ontmoetingsplaatsen in Nederland.



Scheffer: "Als je beelden maakt op dat terrein vraag je om moeilijkheden. Dat er fel op gereageerd wordt is logisch. Bezoekers willen anoniem blijven en zijn erg gesteld op hun privacy''.