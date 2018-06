Taak- en gevangenisstraf voor Assenaar met vuurwapen

Deel dit artikel:











ASSEN/RODEN - Een 28-jarige Assenaar moet een taakstraf van 200 uur uitvoeren voor het bedreigen van een man in Roden met een vuurwapen. Daarnaast legde de rechter hem een gevangenisstraf op van zeventien dagen. De man hoeft de gevangenis niet meer in, omdat hij deze straf al in voorarrest heeft uitgezeten.

Op 3 juni 2017 kwam het in Roden tot een confrontatie tussen de Assenaar en zijn vrienden en de groep van het slachtoffer. De Assenaar had via een vriend wat verkocht aan de man, maar geen geld gekregen. Volgens meerdere getuigen had de man een vuurwapen meegenomen naar de confrontatie en bedreigde hij het slachtoffer hiermee. De Assenaar ontkent dit. "We wilden het in een steegje rustig uitpraten."



Nadat de politie arriveerde en de man aanhield, werd er geen vuurwapen bij hem aangetroffen. De ochtend na het voorval trof de eigenaar van een Chinees restaurant echter in de achtertuin een alarmpistool aan, dat geschikt gemaakt was voor kogelpatronen.