Streekomroep ZO!34 verhuist naar centrum Emmen Het Hospershuis in Emmen (foto: Google Streetview)

EMMEN - Streekomroep ZO!34 gaat verhuizen naar het centrum van Emmen. De omroep zit nu nog op het industrieterrein.

ZO!34 is een streekomroep en is in 2016 ontstaan uit de fusie tussen RTV Emmen en Radio LOCO in Coevorden.



De colleges van de gemeenten Emmen en Coevorden gaan akkoord met de verhuizing van ZO!34 naar het Hospershuis in het hart van het dorp. Daarnaast komt er een bedrag voor de verbouwing van het pand en de vernieuwing van technische apparatuur.



Monumentaal

Het Hospershuis is één van de drie monumentale villa’s voor het Rensenpark. De gemeente Emmen wil het inzetten als mediahuis. "De komst van de streekomroep past goed bij het park, dat broedplaats is voor kunst, cultuur en innovatie", aldus een woordvoerder.