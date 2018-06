Deel dit artikel:











Aantal vrijwilligers bij brandweer Drenthe gegroeid Meer vrijwilligers bij de brandweer (foto: Erwin Kikkers/RTV Drenthe)

ASSEN - Het aantal vrijwillige brandweermensen in Drenthe is in 2017 gestegen met 5,6 procent ten opzichte van het jaar 2016.



Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



Het aantal mensen dat als beroeps werkt bij de brandweer is in diezelfde periode gedaald met 4,6 procent. In Drenthe werken ongeveer 700 brandweermensen. Daarvan zijn 105 beroeps.