Kapotte trein veroorzaakt problemen op spoor tussen Emmen en Zwolle Door een kapotte trein ontstaan er langere reistijden tussen Emmen en Zwolle (Van Oost Media)

EMMEN/ZWOLLE - Treinreizigers die gebruik maken van het traject Emmen - Zwolle moeten rekening houden met vertraging. Door een kapotte trein rijden er minder treinen.

De kapotte trein staat op station Hardenberg, in de richting van Mariënberg. Daardoor is er één spoor niet beschikbaar.



De verstoring duurt in ieder geval tot half acht vanavond.