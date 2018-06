Personeelsleden De Toegang zeggen vertrouwen op in directeur/bestuurder

EMMEN - Personeelsleden van stichting De Toegang hebben het vertrouwen opgezegd in directeur/bestuurder Karin Stiksma. Dat schrijven ze in een brief aan het gemeentebestuur van Emmen, die in het bezit is van RTV Drenthe. Stiksma begon 1 april 2017 met haar werk bij de stichting, die in opdracht van de gemeente er voor zorgt dat inwoners onder andere schoonmaakondersteuning en begeleiding kunnen krijgen of beschermd wonen vanuit de WMO.

Dat er interne problemen zijn bij De Toegang werd gisteravond in de raadscommissie al duidelijk. D66 stelde toen vragen over de gang van zaken bij De Toegang. Dit naar aanleiding van een kritische brief van de WMO-raad.Bij het debat kwam de brief van de personeelsleden niet ter sprake. "Ik wist niet van het bestaan van de brief", zegt D66-raadslid Karel Eggen. En wethouder Raymond Wanders: "De brief kwam kort voor de commissievergadering binnen, maar hij was vertrouwelijk aan het college gericht, daarom heb ik de brief niet benoemd."In de brief halen niet nader genoemde personeelsleden hard uit naar directeur/bestuurder Karin Stiksma. "Wij maken ons ernstig zorgen over het zakelijk en persoonlijk functioneren van mevrouw Stiksma en de gevolgen hiervan, actueel en in het recente verleden, voor het (dis)functioneren van stichting De Toegang", zo staat in de brief van twee A4-tjes.De briefschrijvers stellen ook dat Stiksma haar teamleiders en managers in verwarring brengt omdat ze ineens andere inzichten zou hebben. "Vanaf de start is haar bestuursstijl warrig en inconsequent, waarbij ze sterk repressief is naar medewerkers die zij als niet loyaal beschouwt." De werknemers wijzen er ook op dat er al flink wat collega's zijn vertrokken vanwege de cultuur binnen de stichting. Per 1 augustus zouden nog twee leidinggevenden uit eigen beweging hun biezen pakken.Wethouder Raymond Wanders (PvdA) wil niet al te veel over de brief zeggen. "Of ik geschrokken ben? Nou, wat er in staat past wel in het plaatje zoals dat door de WMO-raad is geschetst. Er staan absoluut pittige dingen in de brief. De brief heeft er wel toe geleid dat ik nog sneller op een gesprek heb aangedrongen en dat komt er volgende week. Maar ik vind deze brief in eerste instantie iets waar de Raad van Toezicht van De Toegang iets van moet vinden. De eerste zorg van de gemeente is dat de dienstverlening niet verder achteruit gaat. En voor de goede orde: die moet duidelijk beter." Karin Stiksma zegt in een korte reactie dat ze op de hoogte is van het bestaan van de brief. De inhoud kent ze niet. Daarmee geconfronteerd zegt ze: "Ik herken me niet in het beeld zoals dat van mij wordt neergezet. Meer wil ik er nu niet over zeggen. Ik ga hierover met de Raad van Toezicht in gesprek."