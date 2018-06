Droom komt uit: Pascal Zegwaard nieuwe coach van DOS'46

KORFBAL - Pascal Zegwaard wordt de nieuwe hoofdtrainer van DOS’46. De 41-jarige Assenaar komt over van AVO Assen, waar hij vier jaar coach was.

Zegwaard is de opvolger van Gerald Aukes, die onlangs aangaf de club uit Nijeveen al na één seizoen te verlaten.DOS’46 en Zegwaard zijn met elkaar een contract overeengekomen voor een jaar met de intentie om deze periode te verlengen. "Ik bedank DOS’46 voor het vertrouwen dat ze in me hebben uitgesproken", aldus Zegwaard. "Het is een mooie stap, zulke kansen komen niet vaak voorbij. Ik ben ooit trainer geworden met als droom in de Korfbal League te werken. Deze droom wordt nu werkelijkheid."