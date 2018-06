Deel dit artikel:











Laura Dijkema met Oranje naar finale Nations League Laura Dijkema staat met Oranje in de finale van de Nations League

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleybalsters hebben door een zege op China de finale van de Nations League bereikt. Een inzinking in de tweede set daargelaten, was Oranje, met Laura Dijkema uit Beilen in de gelederen, de Olympisch kampioen duidelijk de baas: 3-1 (26-24, 17-25, 25-17, 25-21).

Geschreven door Niels Dijkhuizen

In de gelijkopgaande eerste set werkte Nederland een setpoint weg, sloeg daarna zelf toe, waarna het opeens niet meer liep. De passing werd slordig en ook het blok (0 punten) liet het afweten. Aan de hand van uitblinkster Slöetjes herpakte Oranje zich. Met prima opslagen werd China (niet op volle sterkte in Stuttgart aanwezig) onder druk gezet. In de derde en vierde set liep Nederland gestaag uit naar een ruime voorsprong en uiteindelijk de 3-1 zege.



Oranje speelt morgen nog het afsluitende duel in de groepsfase tegen Duitsland.