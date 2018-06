Deel dit artikel:











Zweden voorkomt historische prestatie Nederlandse handbalheren De Oranje heren gaan opnieuw niet naar een eindtoernooi (foto: ANP/ Sander Koning)

HANDBAL - De hoop was er, maar bleek ijdel. De Nederlandse handbalheren waren vanavond niet opgewassen tegen Zweden in de return van de play-offs voor een WK-ticket. Na de 25-24 zege van afgelopen weekend in Den Bosch bleken de Zweden in Kristianstad met 26-20 te sterk en dus gaan zijn naar het WK in 2019 en Nederland niet.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

En dus staat Nederland weer niet op een eindtoernooi. Op het WK in 1961 was Oranje voor het laatst actief.



Emmenaar Falke niet in actie

Tommie Falke uit Emmen, speler van Hurry-Up uit Zwartemeer, bleef net als afgelopen zondag de gehele wedstrijd op de bank.



Het WK wordt in januari in Duitsland en Denemarken gespeeld.



EK 2020

Oranje richt zich vanaf nu op de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap dat in 2020 wordt gehouden.