Twee nominaties voor Harry de Vroome Penning

ASSEN - Stichting het Drentse Landschap heeft twee inzendingen genomineerd voor de Harry de Vroome Penning.

Het gaat om de Vereniging Historisch Anloo voor het Oorlogsmonument Anloo-Kniphortstbosch en de Stichting Drents Heideschaap voor de nieuwbouw van de schaapskooi in Ruinen.De Harry de Vroome Penning is bedoeld voor initiatieven of mensen die iets bijzonders doen voor de ontwikkeling van het landschap in Drenthe. Hij wordt elke twee jaar uitgereikt. De Vroome werkte bij Staatsbosbeheer en zette zich in voor de Drentse natuur. Hij overleed in 2001.Twee jaar geleden werd de prijs gewonnen door landschapsarchitect Alex Droog voor het ontwerp van de geluidswal en het ecoduct langs de A28 bij het Dwingelderveld.De winnaar wordt 5 juli bekendgemaakt.