Kartonnen ziekenhuis Meppel levert veel inzicht op

MEPPEL - Hoe weet je zeker of een tweedimensionaal ontwerp op papier van een te bouwen ziekenhuis zich goed laat vertalen naar de echte wereld? Simpel: maak het gebouw eerst door middel van een kartonnen uitvoering. Zo gezegd, zo gedaan: het nieuwe Isala Diaconessenhuis is momenteel uit karton opgetrokken om vervolgens uitgebreid getest te worden.

De binnenkant van het ziekenhuis wordt nagebouwd van bordpapier. Studenten helpen mee met de opbouw van deze zogenoemde 'mock-up'. Het levert waardevolle inkijkjes op."Er komen een heleboel goeie dingen uit", zegt projectmanager Sebastiaan Endeman. "We zijn aan het kijken of wat we op papier bedacht hebben ook in werkelijkheid gaat werken. En we zijn al een aantal dingen tegengekomen.""Zo is er bijvoorbeeld een stiltekamer waar slechtnieuwsgesprekken gevoerd kunnen worden, maar er bleken heel veel verkeersstromen voor die ruimte langs te gaan en dat wil je niet hebben als je een slechtnieuwsgesprek voert. Een ander voorbeeld zijn deuren die de verkeerde kant opengaan", aldus Endeman.Ook de medewerkers van Isala Diaconessenhuis testen de mock-ups. De opstelling staat in een grote loods in Meppel. In twee maanden tijd worden dertien afdelingen op ware grootte nagebouwd en getest. Er wordt kritisch gekeken naar van alles en nog wat. Zo moeten routes kloppen en welke ruimtes veel of weinig worden gebruikt. Voor het test-ziekenhuis zijn 1100 kartonnen platen van twee bij twee meter gebruikt.