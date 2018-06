Assen houdt 5,5 miljoen euro over

Deel dit artikel:











ASSEN - De gemeente Assen heeft vorig jaar financieel goed gedraaid. Er blijft 5,5 miljoen euro over van het afgelopen jaar.

Dat blijkt uit de jaarrekening van de gemeente, die gisteren naar de raad is gestuurd. Eigenlijk is er 7,1 miljoen euro overgebleven, maar 1,6 miljoen wordt ervan afgehaald.



'We staan er goed voor'

Het college van B en W stelt dat Assen er goed voorstaat. "De werkgelegenheid groeit, de woningbouw heeft zich hersteld, het aandeel duurzame energie is gestegen en de gemeentelijke financien zijn gezond."



Komende periode wil Assen zich nog meer richten op duurzame energie, en op de groep kwetsbare inwoners die moeite hebben aan de slag te komen.



"De aantrekkende economie zorgt ervoor dat meer Assenaren een kans krijgen om aan het werk te komen. Tegelijkertijd komen er meer mensen die steeds moeilijker te bemiddelen zijn aan een baan. Daardoor blijft het aantal mensen met een bijstandsuitkering 'redelijk constant', stelt het college.



In het sociaal domein (jeugdzorg, wmo en participatiewet) heeft Assen vorig jaar 3,2 miljoen meer uitgegeven dan beschikbaar was. Er lag 76 miljoen euro op de plank, maar er is 79 miljoen gespendeerd. Het geld haalt het college uit het Gemeentelijk Sociaal Deelfonds.



Op 12 juli bespreekt de gemeenteraad van Assen het jaarverslag en de jaarrekening.