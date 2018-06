Bekijk hier welk land jouw gemeente steunt tijdens het WK voetbal

ASSEN - Rusland en Saudi-Arabië trappen vanavond het WK in Rusland af. Een WK zonder Nederland, maar in Drenthe hebben we een ander land om te steunen, namelijk België.

Dat blijkt uit de resultaten van de enquête die we hielden samen met de NOS en de andere regionale omroepen.De meeste Drenten zijn voor België. Duitsland staat op een tweede plaats. Ook geven veel mensen aan dat ze geen voorkeur hebben. Daarna worden de percentages kleiner en steunen Drenten die op de enquête stemden meerdere landen. Opvallend is daarbij dat Engeland, Denemarken en IJsland in de smaak vallen.Op Rusland en Saudi-Arabië, de landen die vandaag in actie komen, werd niet veel gestemd in Drenthe. Rusland is bij elf stemmers favoriet. Saudi-Arabië kreeg twee stemmen, allebei in de gemeente Coevorden.In de enquête vroegen we ook om je favoriete Nederlandse voetbalclub. Onder de 441 stemmers die FC Emmen als favoriet opgaven, is Duitsland het populairst het komende WK. België is een goede tweede, gevolgd door IJsland.