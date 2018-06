Deel dit artikel:











My Home moet kwetsbaren steuntje in de rug geven In de Goede Herderkerk in Emmen worden My Home-vrijwilligers getraind (foto: Google streetview)

BORGER - Hulp bieden aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, dat is het idee van het project My Home, dat voor het eerst in Drenthe van start gaat.

Predikant Jan Eerbeek uit Westdorp is erbij betrokken. "We zien in onze samenleving steeds meer mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Ze wonen zelfstandig maar ze redden het niet alleen." Eerbeek heeft zelf gewerkt met mensen die vastgelopen zijn, zegt hij. "Nu ben ik met pensioen en zie ik in hen een groep om steun aan te geven."



Training in kerk

Voor het project, dat in september van start gaat, hebben zich veertien vrijwilligers gemeld. Zij worden getraind in de Goede Herderkerk in Emmen. "Dat doen we aan de hand van ervaringen die we hebben opgedaan bij andere organisaties. Zo ben ik zelf betrokken bij Exodus, dat mensen begeleidt die in aanraking zijn geweest met justitie. Voor de hulpbehoevenden hebben we programma's ontwikkeld om hen thuis te begeleiden."



De gemeente Borger-Odoorn is enthousiast over het idee en stelt er ook geld voor beschikbaar. "Daar zijn we erg blij mee. Net als met dat sociale wijkteams zich erin mengen. Zij staan middenin de samenleving. Zij weten wat de mensen nodig hebben en kunnen hen doorverwijzen."



Hulp in de tuin

Eerbeek zegt dat het mooi zou zijn dat de deelnemers ook iets terug doen voor de vrijwilligers. "Als iemand bijvoorbeeld hulp kan gebruiken in zijn of haar tuintje, of met de boodschappen. Zo kun je iets voor elkaar betekenen. 'Samen' is het sleutelwoord."