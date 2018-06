Politie liet steken vallen in zaak Sharleyne

ASSEN/HOOGEVEEN - De recherche heeft steken laten vallen bij het buurtonderzoek direct na de fatale val van Sharleyne in juni 2015. Dat bleek tijdens de tweede dag van het proces tegen Heleen J., de moeder van het meisje.

Een bovenbuurman van Sharleyne legde in de dagen na de val een verklaring af bij twee agenten, die bij hem aan de deur kwamen. Maar met zijn getuigenis gebeurt niets. Sterker nog: als agenten in 2017 opnieuw met de zaak aan de slag gaan, zijn ze verbaasd dat er een getuige blijkt te zijn.In de dagen na de dood van Sharleyne werd door verschillende koppels politieagenten buurtonderzoek gedaan. Notities daarover blijken niet terug te vinden. "Het was hectisch en er was geen gestructureerde ploeg aan het werk", verklaart een agent daarover in het dossier. Hij is ook verbaasd dat er geen 'team grootschalig onderzoek' wordt opgestart.Onduidelijk blijft welke agenten aan de deur zijn geweest bij de bovenbuurman. Een oproep onder alle agenten die betrokken zijn geweest bij het buurtonderzoek levert niets op.De bovenbuurman legt in 2017 opnieuw zijn verklaring af. Hij zegt dat hij in het uur voor de fatale val de stemmen van Heleen J. en Sharleyne hoorde. Het was geen ruzie maar een gewoon gesprek, aldus de bovenbuurman. Later hoorde hij een harde doffe klap als iets wat tegen de muur aankwam.Uit een akoestisch onderzoek blijkt dat de bovenbuurman inderdaad stemmen uit het huis van Sharleyne gehoord kan hebben, maar het geluid kon ook van de balustrade komen.Een tijd later hoorde de getuige iets meerdere keren en op meerdere verdiepingen de reling raken. "De man dacht: wie gooit er nou een vuilniszak over de reling", aldus de rechter die uit het proces-verbaal citeerde.De moeder van Sharleyne denkt dat de buurman iets anders gehoord heeft. "Op dat tijdstip zijn wij nooit wakker", reageerde Heleen J. "Ik heb haar rond 20.00 uur naar bed gebracht. Dat heeft hij kunnen horen. Naast mij woont ook een moeder met een kind."Een onderzoek in de woning van Heleen J. leverde volgens het dossier weinig concrete aanwijzingen op. In de woning zijn geen sporen van een gevecht of van geweld aangetroffen. Wel maakte het huis volgens politieagenten een enigszins rommelige indruk.Sharleye werd direct onder de voordeur van het appartement gevonden, tientallen meters lager op de straat. De enige sporen die gevonden zijn, zijn veegsporen op de rand van de reling van de galerij. Het is niet duidelijk van wie die zijn.