Het nieuws in een minuut: 14 juni In Hoogeveen is een zoekactie bezig naar sporen die met de dood van Marcel Hoogerbrugge te maken hebben (foto: Marjolein Lauret/RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van donderdag 14 juni onder meer aandacht voor de zoektocht naar sporen in de moordzaak van Marcel Hoogerbrugge in Hoogeveen.

Verder is in Meppel een ziekenhuis nagebouwd van karton en aandacht voor de zaak Sharleyne. Het is de tweede dag in het proces tegen haar moeder, Heleen J.