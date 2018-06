Bewoonster raakt gewond bij woningoverval in Hollandscheveld

HOLLANDSCHEVELD - De bewoonster van een huis in Hollandscheveld is vanmorgen lichtgewond geraakt bij een woningoverval.

Rond half negen drong een man het huis aan het Zuideropgaande binnen. De dader bedreigde de vrouw met een mes. Hij eiste geld en nam wat elektronische spullen mee. Na de overval ging de dader er lopend vandoor. Hij is nog steeds spoorloos.In een Burgernetmelding zijn mensen in de buurt gevraagd uit te kijken naar de dader. Het gaat om een jonge, kleine man. In de omgeving is de politie ook met speurhonden gaan zoeken, maar tot nu toe zonder resultaat.