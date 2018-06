Zoektocht naar verdachte gewelddadige beroving in Hollandscheveld

HOLLANDSCHEVELD - In Hollandscheveld is een zoektocht bezig naar een man die vanmorgen iemand met geweld heeft beroofd.

De beroving was volgens de politie in of bij een huis aan het Zuideropgaande. De dader zou het slachtoffer hebben bedreigd met een wapen. Wat hij heeft buitgemaakt, kan de politie niet zeggen.In een Burgernetmelding wordt mensen in de buurt gevraagd uit te kijken naar de dader. Het gaat om een jonge, kleine man. In de omgeving is de politie ook met speurhonden aan het zoeken.