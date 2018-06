Stelling: Ik ben alert op nepnieuws

ASSEN - Nepnieuws, het is een term die je steeds vaker hoort. Is het nieuws dat de media voorschotelen correct of klopt het niet helemaal? Of helemaal niet.

Uit een onderzoek van de NOS blijkt dat drie op de tien Nederlanders zich zorgen maken over misleidend nieuws. Als je dat afzet tegen vergelijkbare landen als België, Duitsland en Denemarken is dat een laag percentage. Gemiddeld is het percentage in Nederland 11 procent lager dan de andere landen die in de Mediamotor van het Comissariaat voor de Media zijn opgenomen.Wel maakt het een duidelijk verschil waar het nieuws vandaan komt. Als social media de bron is, is er een stuk meer scepsis in ons land over het waarheidsgehalte van het nieuws. Vooral bij jongeren tussen 18 en 25 jaar: 52 procent van hen vertrouwt deze informatie niet.Hoe zit dat bij jou? Ben jij wantrouwend als het gaat om nieuwsvoorziening, of ben je er gerust op dat het wel klopt?