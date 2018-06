Glaszetter verliest lading en auto in brand: file op A28 bij De Wijk [update]

DE WIJK - Het verkeer staat vast op de A28 bij afslag Zuidwolde.

In de richting van Zwolle stond rond half twaalf zo'n tien kilometer file, volgens de Verkeersinformatiedienst. Ter hoogte van Staphorst zijn twee rijstroken dicht. Dat gaat waarschijnlijk nog tot 17.00 uur vanmiddag duren.De problemen ontstonden eerder vanmorgen nadat een glaszetter bij Staphorst een deel van zijn lading verloor. In de file die daarna ontstond, vloog een auto in brand. Dit had zoveel schade tot gevolg, dat de weg niet meer te gebruiken is.Mensen die vanuit Groningen richting Zwolle willen rijden, worden bij het Julianaplein omgeleid. Zij worden geadviseerd de A7 richting Amsterdam te volgen.