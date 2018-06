Zoekactie in water naar aanwijzingen moord Marcel Hoogerbrugge levert nog niets op

HOOGEVEEN - De Landelijke Eenheid van de politie is sinds 10.00 uur vandaag in Hoogeveen aan het zoeken naar sporen die iets kunnen zeggen over de dood van Marcel Hoogerbrugge. Vooralsnog zijn er geen bruikbare aanwijzingen gevonden.

De zoektocht is in het water tussen de Dr. Anton Philipsstraat en de De Vos van Steenwijklaan. Onlangs heeft de politie aanwijzingen gekregen dat hier iets te vinden is, dat kan helpen bij het oplossen van de moord op Hoogerbrugge."In het water is een ijzeren platbodem gelaten, met daaraan een soort van fietsenrek met zware magneten", zegt RTV Drenthe verslaggeefster Marjolein Lauret. "Metertje voor meter wil de politie zoveel mogelijk uit het water halen. Voorlopig komen er alleen voorwerpen als blikjes en stalen buizen boven water."De politie is onder meer op zoek naar een fiets die wellicht voor aanwijzingen kan zorgen. Afgelopen december, toen Hoogerbrugge werd vermoord, is er bij het station in Hoogeveen een fiets geleend die nooit is teruggebracht.Duikers zijn niet ingezet bij de zoektocht. "Dat is volgens specialisten van de Landelijke Eenheid niet nodig door de methode die nu wordt gebruikt. Wel wordt het zoeken enigszins bemoeilijkt door alle rotzooi in het water. We zijn daarom ook nog wel even bezig. Ook omdat het een behoorlijk groot gebied is."Marcel Hoogerbrugge (49) werd vermoord in zijn woning aan de Industrieweg op industrieterrein De Wieken. De oud-militair leidde een teruggetrokken bestaan. Volgens de politie werd hij met veel geweld om het leven gebracht.Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde afgelopen dinsdag aandacht aan de moordzaak. Dat leverde vier tips op. Ook werd in die uitzending bekendgemaakt dat justitie een beloning van 15.000 euro heeft uitgeloofd voor de gouden tip.