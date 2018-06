Rijksmuseum geeft rondleidingen over het Pauperparadijs

AMSTERDAM - Omdat Het Pauperparadijs deze zomer te zien is in Koninklijk Theater Carré, geeft het Rijksmuseum rondleidingen over het verhaal achter de voorstelling.

De voorstelling was de afgelopen twee zomers te zien in Veenhuizen en trok 90.000 bezoekers naar het dorp. Nu verhuist het stuk dus naar Amsterdam.De schrijfster van de gelijknamige bestseller, Suzanna Jansen, vertelt iedere week over de achtergrond van het succesvolle theaterspektakel. Ze doet dat samen met de rondleiders van het Rijksmuseum.Daarbij komen de bezoekers onder meer langs het portret van generaal Johannes van den Bosch, een van de hoofdrolspelers in het verhaal. Hij stuurde 200 jaar geleden de 'paupers' naar armengestichten in Drenthe voor een heropvoeding.Jansen putte voor het verhaal uit haar eigen familiegeschiedenis. "Ik vind het belangrijk dat we dit verhaal blijven vertellen, want het is nog altijd actueel. Prachtig dat ik dit nu ook kan doen aan de hand van objecten uit het Rijksmuseum."De voorstelling gaat over de jonge Amsterdamse wees Teunis, die naar Drenthe wordt gedeporteerd en daar verliefd wordt op Cato, dochter van een bewaker. Het stuk staat van 4 juli tot en met 5 augustus in Carré.