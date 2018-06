Deel dit artikel:











Kraan zakt weg in de grond in Assen (foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

ASSEN - Een bouwkraan in Assen is gedeeltelijk weggezakt in de grond. Het gevaarte staat op de Dr. Nassaulaan.

Volgens de politie is er geen direct gevaar voor omwonenden. Maar niet iedereen is er gerust op. Een buurvrouw komt naar buiten en zegt: "Jongens, wat een gedoe. Ik zie het net pas. Als hij valt neemt hij ons huis ook nog wel mee.”



Er is een andere kraan bij gekomen, om de weggezakte kraan weer recht te zetten. Een deel van de Dr. Nassaulaan is voorlopig dicht.